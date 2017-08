O jalan parejo, o pierden registro

Cd. Victoria, Tam.

El Partido Verde Ecologista de México no recurrirá a las alianzas con otros partidos políticos e irá en solitario al proceso electoral del próximo año, por lo cual el diputado local Humberto Rangel Vallejo consideró que este partido habrá de demostrar la fortaleza en las urnas o en todo caso aceptar que se pierda el registro ante el Instituto Nacional Electoral.

“Siempre he dicho que en lo personal nos conviene ir solos, he dicho que en el Partido Verde cuando vamos solos nos ha ido mejor, prueba de ello son las elecciones del 2009 y las del 2012, o en las del 2015 que fuimos solos y nos fue mejor”, no obstante el Verde Ecologista tradicionalmente ha ido en alianzas parciales con el PRI y Nueva Alianza en elecciones locales como el año pasado (2016) o en 2013.

“Más vale solo que mal acompañado y yo creo que el partido si tiene una ideología propia, si tiene buenos candidatos y tiene estructura puede hacer muchas cosas, ahí está el partido que antes era Convergencia, Movimiento Ciudadano, que le ha ido bien aspirando y trabajando solos y sin ninguna alianza”.

El próximo año además de las elecciones federales (Congreso de la Unión, y Presidencia de la República) habrán de renovarse los 43 ayuntamientos de Tamaulipas, Rangel Vallejo destacó que el Verde Ecologista representa un 5 por ciento de la votación a nivel estatal y que en municipios como Matamoros y Mante incluso ha llegado a representar el 18 por ciento, “que se vea de qué está hecho el Verde, para que se vea de qué está hecho tenemos que ir solos, lo hemos hecho”.

Por otro lado anunció que el próximo 22 de septiembre habrá de ser lanzada la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal, la cual se encuentra representada actualmente por Patricio Edgar King quien busca reelegirse, Azahel Portillo por su parte habrá de contender por la misma posición tras lo cual deberá de venir una ‘operación cicatriz’ al interior del partido, “o nos ponemos de acuerdo todos y jalamos en unidad en el caso del Partido Verde o el partido pierde el registro en Tamaulipas, no hay mucho que ver”.