Ofrecerán los sábados cine al aire libre

Pharr, Tx.- El parque Jones Box acogerá Movies on the Park, un plan de ocio alternativo para disfrutar de películas al aire libre. La propuesta se celebrará todos los sábados a partir de este 27 de enero en Jones Box Par, 1201 Rose Lane. La iniciativa llega de la mano de la proyección de The Boss Baby. Las películas son gratuitas y entretenidas para todas las edades.