Ofrecerá la SCT créditos a aerolíneas

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está negociando con las aerolíneas apoyos para la obtención de créditos; sin embargo, no habrá un rescate de estas empresas, aseguró Javier Jiménez Espriú, titular de la dependencia.

"No vamos a rescatar aerolíneas, el país no está en control de hacerlo, porque los rescates a las aerolíneas los seguimos pagando los mexicanos peso por peso, no habrá rescate, pero sí apoyos y estamos en contacto con ellos", destacó el funcionario durante un recorrido por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Destacó que se hizo un programa de pagos con cada aerolínea, mientras que la parte que corresponde al pago de impuestos lo negocia cada aerolínea con el SAT.