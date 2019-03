Ofrecerá concierto de piano

Será el próximo sábado 30 de marzo que Casa de la Cultura de Reynosa reciba en su Auditorio Bertha G. de Garza Zamora al pianista y director de orquesta el maestro José Luis Hernández Estrada quien ofrecerá un concierto de piano con motivo del XL Aniversario de esta institución cultural, a las 19:00 horas.

Se invita a las familias reynosenses a ser parte de este gran festejo musical, con un talento que ha puesto a Reynosa en alto a nivel nacional e internacional, quien ya prepara un exquisito programa musical que incluirá obras de Bach, Chopin, Manuel M Ponce, Rachmaninof y Debusy.

INICIÓ EN CCR

José Luis Hernández es un destacado artista y educador con presencia internacional. Inicio sus estudios musicales en 1990 con Enrique Diosdado en la Casa de la Cultura de Reynosa. Desde muy temprana edad se distinguió como músico realizando su debut como pianista solista a los 10 años con orquesta sinfónica. Su formación musical y humanística incluye una Licenciatura en Música con especialidad en ejecución pianística en Texas Christian University y un posgrado en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. Obtuvo el grado de Maestría en Música con especialidad en Dirección Orquestal en University of Texas Pan-American y realizó estudios como Conducting Fellow en Bard College Conservatory of Music en Annandale-on-Hudson, Nueva York. Culminó el programa profesional "Liderando el Cambio en Sistema Educativos" dictado por la Universidad de Harvard. Entre sus maestros más influyentes descatan Tamas Ungar, Peter Bay y José Antonio Abreu.

VASTA PREPARACIÓN

Actualmente es el director del Sistema Tulsa (sistematulsa.org) en Oklahoma reuniendo destacados jóvenes en un programa orquestal y coral de impacto social. Su labor como gerente cultural fue reconocida en el pleno de la Cámara de Representantes del Estado de Oklahoma dentro del marco del Día de las Artes 2018. Como director orquestal ha dirigido la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela en Caracas, Hartford Symphony Orchestra y South Texas Youth Symphony. Incursiona en el ámbito coral al dirigir El Mesías de Handel con el Coro de Boston Avenue United Methodist Church y músicos de la Tulsa Symphony Orchestra. En el 2019 debuta como director invitado de la Orquesta Sinfónica de Quartz Mountain Festival. Ha actuado como pianista solista en el Festival Iberoamericano de la Música en Puerto Rico, la Dame Myra Hess Concert Series de Chicago (en directo para WFMT Radio), DakotaSky International Piano Festival en South Dakota y con la Fürther Jugend-Sinfonieorchester en Alemania ejecutando conciertos para piano de Schumann, Rachmaninov y Manuel M. Ponce. Se ha presentado en el Conservatorio Nacional de Música y el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México.

EDUCADOR MUSICAL

En Fort Worth colaboró con la Fundación Van Cliburn como pianista y educador musical. En los estudios de WGBH en Boston, grabo su más reciente disco "Sounds Blooming" (2014) con obras para piano de Debussy, Liszt, Chávez, y John Cage. Fue director fundador dentro del programa de Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical del Sistema Nacional Fomento Musical con sede en Reynosa, Tamaulipas. En el 2012, fue distinguido como Sistema Fellow en el New England Conservatory de Boston oportunidad que lo llevo a realizar residencias artísticas con una docena de orquestas juveniles en Miranda, Lara, Falcón, y Guárico bajo la guía de la Fundación Musical Simón Bolívar.

Fue docente en la facultad de música de Oklahoma City University donde impartió la catedra de acción social a través de la música. Es líder de opinión y ha participado como ponente de la conferencia nacional de League of American Orchestras en Dallas, la Influencer Conference en Nueva York y la Conferencia "Take a Stand" de la Filarmónica de Los Ángeles. Es autor del libro, "Aesthetics of Generosity: El Sistema, Music Education, and Social Change," ensayo que aborda una perspectiva social de la educación musical. Acerca del libro Eric Booth dijo, "aquellos que conocen a José Luis conocen de su elocuencia, su libro es tan valioso como inspirador." Visite su página web—joseherstrada.com

Es fundador del Encuentro de la Juventud Sinfónica Tamaulipeca, programa sinfónico-académico que desde el 2017 se reúne durante el verano en Reynosa para animar y concertar el movimiento orquestal regional.