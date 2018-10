Ofrecen velada romántica

Hidalgo, Tx.

Los Temerarios se presentaron el sábado 20 de octubre en el State Farm Hidalgo Arena en un concierto muy esperado por sus fans que los han seguido por más de 40 años y fue con esta gira denominada "Los Temerarios Tour USA 2018", que pisaron con gran éxito el Valle de Texas, para consentir a sus seguidores de ambas fronteras.

"Los Temerarios Tour USA 2018" es una gira conformada por más de 40 conciertos en diferentes ciudades de Estados Unidos y ya esta llegando a su teca final, pero no podían concluirla si venir a visitar a su público de Reynosa y de el Valle de Texas.

El espectáculo que tuvo una duración de dos horas y media, trajo consigo una lluvia de éxitos de este grupo liderado por Gustavo y Adolfo Ángel, quienes con más de 4 décadas de trayectoria tuvieron mucho material para engalanar la noche.

Entre los temas que sonaron estuvieron temas recientes como Te Diré Que No, Solo Quiero Olvidarte, Cuando Hablamos De Amor, y Me Partiste el Corazón y de antaño Tu Infame Engaño, Ven Porque Te Necesito, Como Ayer, La Culpa No Tengo Yo, Nunca Es Tarde, Lágrimas de Sangre, Fue un Juego, Dímelo, Todo Fue Mentira, Tú Me Vas a Llorar, Si Tu Cariño No Está y Hoy Que Regreso Contigo, La Mujer que Soñe, Mi Alma Reclama, A quien quieres engañar y La Última canción entre muchas más.