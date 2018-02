Ofrecen vacunas contra la influenza a bajo costo

Roma, Tx.- El Departamento de Salud de Texas tendrá una clínica en la ciudad de Roma donde se estarán administrando vacunas contra la influenza a la comunidad a bajo costo.

El evento será hoy sábado, 10 de febrero de 10:00a.m. a 2:00p.m. en el centro Riverview Family Center ubicado en 80 E. Grant Street. en Roma.

De acuerdo a las autoridades, el costo administrativo para la vacuna será de $5.00, no obstante, indicaron que no se le negarán los servicios a las personas que no puedan pagar.

Para más información, puede llamar al programa de inmunización del Departamento de Salud de Texas al 361-290-4360.