Ofrecen trabajo a un limosnero y responde: No me place trabajar, yo pido

En redes sociales se hizo viral la respuesta que dio una persona que pide dinero en la calle a un automovilista que le ofreció trabajo: No me place trabajar, yo pido.

"Tengo una chambilla ahí, de limpiar un terreno", le dijo el conductor de un vehículo al limosnero. "¿No quieres, pues?", insistió, y aquel reviró: "No me place. No, no puedo carnal, yo me la paso pidiendo, me la paso pidiendo, ese es mi rollo. No me place, no, la mera neta no," se sinceró.