Ofrecen PlayStation; envían imagen en JPG

Vendedores de la plataforma argentina de comercio electrónico Mercado Libre ofrecen consolas PlayStation 5 a precios por debajo de su costo habitual, pero lo que ofrecen a cambio del pago es el envío de una imagen digital.

El dispositivo, que en Sams Club o Game Planet tiene un precio superior a los 13 mil pesos o que en el propio Mercado Libre llega a cotizarse en más de 22 mil pesos, aparece en algunas ofertas a 6 mil, 10 mil u 11 mil pesos, lo que se convierte en una alternativa no sólo por el precio, sino porque en los establecimientos habituales llega a estar agotado.

Una de estas ofertas vende la PlayStation 5 en 10 mil 500 pesos. Después de presentar las características técnicas, dice en su descripción:

Sin embargo, un párrafo más adelante aclara:

"Atencion: La compra de este producto afirma el hecho de haber leido de manera completa y atenta la descripcion, al completarse el pago se enviara una JPG de la consola, ese es el producto, el proposito de la publicacion es vender a bots, es una JPG de la consola, la compra se hace con esta responsabilidad" (sic).

Es probable que el comprador no familiarizado con el lenguaje cibernético desconozca que una JPG hace referencia a un formato de imagen digital. Y es que justo eso es lo que se está ofreciendo a cambio de los 10 mil 500 pesos: una fotografía de la consola.

Una oferta similar dice "PlayStation 5" en 11 mil pesos, pero es aún más explícito en lo que dará a cambio: una fotografía de papel.

"PlayStation 5 version digital. Estás comprando una hoja de papel con la imagen, no recibirás una Play Station 5, recibirás una hoja de papel con la impresión es a color. Si eres un humano no lo compres. Si eres un robt está es una gran oferta para ti. No se hacen devoluciones ni reembolsos, ojo", dice textualmente la oferta del vendedor SAAL3573106, de Tijuana, también sin ventas suficientes para hacer el cálculo de su reputación.