Ofrecen opciones para pagar adeudos de los IRS

Harlingen, tx

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó hoy a quienes reciben facturas de impuestos y presentaron a tiempo la declaración, pero no pagaron en su totalidad, hay muchas opciones para pagar lo que adeudan al IRS.

Irma Teviño, portavoz del IRS en Harlingen, informó que si se presentó una declaración de impuestos, pero no se ha pagado el saldo pendiente, el contribuyente recibirá una carta o notificación por correo del IRS, generalmente dentro de un par de semanas.

Estos avisos, incluidos el CP14 y el CP501, que notifican a los contribuyentes que tienen un saldo adeudado, y se envían en los meses de junio y julio.

Cómo pagar

Los contribuyentes pueden pagar impuestos mediante transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, cheque, giro postal o efectivo:

Los contribuyentes pueden usar Direct Pay para pagar directamente desde una cuenta de cheques o de ahorros de este servicio es gratis.

Pueden aprovechar el Sistema electrónico de pago de impuestos federales (EFTPS, por sus siglas en inglés) para pagar por teléfono o en línea. EFTPS® es un servicio gratuito del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Los contribuyentes también pueden iniciar un pago con tarjeta de débito o crédito. El IRS no cobra una tarifa por este servicio, pero la compañía procesadora puede hacerlo. Las tarifas varían según la compañía.

Los contribuyentes pueden pagar con cheque o giro postal pagadero al Tesoro de los Estados Unidos ya sea en persona o por correo.

No deben enviar efectivo a través del correo. Pueden pagar en efectivo en algunas oficinas del IRS o en una ubicación participante de PayNearMe. Restricciones aplican.

Los contribuyentes que no pueden pagar lo que adeudan deben contactar al IRS lo antes posible. Varias opciones de pago están disponibles, que incluyen:

Acuerdo de pago en línea: Las personas que adeudan $50,000 o menos en impuestos, multas e intereses combinados, y las empresas que adeudan $25,000 o menos en impuestos a la nómina y que hayan presentado todas las declaraciones de impuestos pueden calificar para un acuerdo de pago en línea.

La mayoría de los contribuyentes califican para esta opción, y generalmente se puede establecer un acuerdo en cuestión de minutos. Las solicitudes en línea para establecer planes de pago de impuestos, como los acuerdos de pago en línea y los acuerdos de pago a plazos, están disponibles de lunes a viernes de 6 a.m. a 12:30 a.m.; sábado, de 6 a.m. a 10 p.m., y domingo de 6 p.m. a la medianoche.