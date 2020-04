Ofrecen morenistas asistencia jurídica

El Grupo Abogados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que representa Zorayda Lara Cruz, acordaron ofrecer asistencia jurídica a los ciudadanos que se duelan de presuntos excesos de autoridad en la aplicación de las medidas preventivas contenidas en el Decreto Número 50 del Estado.

Sobre el particular, los abogados de Morena reconocieron que todas las medidas de contención contra la pandemia por coronavirus o Covid 19 son respaldadas, siempre que no vulneren derechos o garantías ciudadanas.

Zorayda Lara advirtió que la iniciativa del "No Circula", "representa un exceso a las facultades constitucionales que el Ejecutivo Estatal no tiene para restringir el libre tránsito de las personas, el confinamiento bajo amenaza y mucho menos prohibir la circulación vehicular bajo el argumento de la contingencia por salud que no tiene relación alguna con estas medidas".

Advirtieron, que los elementos de Tránsito y Policía Estatal tampoco tienen las facultades para expedir sanciones (multas), pues se invocan los Artículos 52 y 62 de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas, por consecuencia es la Secretaría de Salud quien fijará el monto de las infracciones y no las policías.

Por último, Zoraida Lara anunció que para defender los derechos de los ciudadanos dispondrán de asesoría y defensa jurídica a los ciudadanos que lo soliciten, por lo que ofreció los teléfonos 8993-09-96-09 y 8992-45-53- 94, proporcionando el servicio legal en forma gratuita.