Ofrecen los haitianos $25 mil por casarse

Sierra Vargas recordó que además se tiene que tomar en cuenta que para que se pueda concebir un matrimonio, se requiere de una serie de requisitos y documentos los cuales muchos haitianos no traen consigo, por lo que se complica su situación.

Destacó que hay quienes, si tienen algunos documentos, pero no los suficientes como para poderse casar, considerando que se requieren una serie de permisos, pero la mayoría de esta comunidad entró de manera ilegal al país o simplemente no puede reunir los requisitos que piden en el registro civil.

"Por eso decimos que no puede ser eso que se comenta en las redes sociales, no se les esta pagando a las personas dinero por casarse, mientras que no tengan los papeles en regla los extranjeros no pueden contraer matrimonio con las mujeres mexicanas", dijo.