Ofrecen de todo a estrella de la NBA para que siga en Toronto

Monterrey, México.

En sus 10 meses como jugador de los Raptors de Toronto, Kawhi Leonard ya hizo historia al guiar al equipo a su primera Final de la NBA en 24 años de historia.



Empresas de Toronto redoblan esfuerzos para conseguir que su presencia en el equipo de baloncesto continúe. El jugador se convierte en agente libre el 30 de junio e inversionistas de bienes raíces, dueños de restaurantes y tiendas de tatuajes no escatiman recursos, ofreciéndole desde comida gratis de por vida hasta lujosos penthouses para convencerlo de quedarse.



Docenas de restaurantes y bares de la ciudad más grande de Canadá se han unido a la iniciativa "Ka'Wine & Dine", que ofrece comida, paseos y beneficios de compra gratis para Leonard de por vida si renueva con los Raptors en lugar de partir a Los Ángeles o alguna otra meca del baloncesto estadounidense.



"Somos un restaurante del centro, vemos el impacto económico de los equipos ganadores en Toronto", comentó Julius Chapple, representante de Rodney's Oyster House en King Street West, que se sumó al movimiento 'Ka'Wine & Dine'. "Una cultura de ganar aporta millones de dólares a la ciudad de Toronto, por lo que a mayor plazo hay gran valor en lograr que gente como él se quede".



El jefe de una corredora de condominios incluso le ofreció al jugador de 27 años que elija un penthouse en Four Seasons, St. Regis o Ritz-Carlton para que viva ahí mientras juega en el equipo.



"Queremos que la ciudad apoye a Kawhi y asegurarnos de que se sienta cómodo en un condominio multimillonario construido para un rey", declaró Simon Mass, director ejecutivo de The Condo Store Realty, en un comunicado enviado por correo electrónico.



Kraft Heinz también se unió a la causa, ofreciendo a la estrella macarrones con queso ilimitados.



El desempeño de Leonard en las últimas semanas lo ha convertido en figura del baloncesto en todo Canadá, ciudad privada de éxito en los playoffs desde que el equipo se unió a la liga en 1995.