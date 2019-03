Ofrecen apoyo por diabetes

Ciudad de México.

La Fundación Mundial de Diabetes considera a México un país prioritario para otorgarle apoyo financiero y técnico para atender esta enfermedad, aseguró Bent Lautrup, coordinador de programas del organismo.

"Es una oferta, es una posibilidad. Visto la magnitud del problema de la diabetes y la obesidad en México, por la que el Gobierno declaró una emergencia sanitaria en 2016, jamás vista en el mundo, nos sentimos obligados a ofrecer a México, como país prioritario, unas inversiones", sostuvo en entrevista.

Tras participar en el foro Novo Nordisk Leaders Summit 2019, explicó que la Fundación ya apoya algunos proyectos en el País, en los que ha invertido 4.2 millones de dólares de 2008 a 2018.

"Hay programas ya en vigor, que esperamos que sean del conocimiento del nuevo Gobierno y en base a esto ofreceríamos la continuación, la expansión, según las preferencias y la prioridad del nuevo Gobierno", indicó.

Detalló que apoyan programas del Gobierno federal, estatal, de sociedades profesionales, organizaciones de pacientes o del sector académico que ya funcionen o que se quieran implementar.

Indicó que para combatir la diabetes y otras enfermedades no transmisibles es necesario invertir mucho más en la atención primaria, en la salud comunitaria y en salud escolar.

"Y ahí estamos muy dispuestos en la fundación en ofrecer apoyo para avanzar en todo esto", subrayó.

Aunque México reconoció la seriedad y la magnitud del problema, sostuvo, éste no podrá solucionarse en el corto plazo.

"Soy optimista, pero no será un logro de un año a otro. Requiere muchos esfuerzos.

"Siguiendo de la misma forma de hoy, no va a poder México. Hay demasiada obesidad, demasiada diabetes, demasiadas enfermedades no transmisibles, hipertensión. Hay un consumo muy alto de productos no saludables", expuso.