Ofrecen apoyo con módulo

El módulo especializado en Covid-19 instalado en el gimnasio multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) solo podrá atender a pacientes con síntomas leves o de salida al virus, informó la agrupación Médicos sin Fronteras (MSF) en Reynosa.

La vocera local, Geannina Ramos Delgado, precisó a EL MAÑANA que no cuentan con respiradores, sino con equipos especializados para brindar oxígeno a pacientes considerados no graves, por lo que no son útiles a quienes presentan dificultad severa para respirar.

"Con lo que contamos es con concentradores de oxígeno dirigidos a los pacientes que no requieren medidas específicas de cuidados intensivos; la idea es formar parte de la respuesta local para aminorar la saturación en hospitales, pero solo nos enfocamos a pacientes que están aminorados o no críticos, del resto deben hacerse cargo los otros hospitales".

Las instalaciones que atiende la MSF en la UAT fueron inauguradas a finales de mayo por el gobernador y a la fecha solo se ha brindado atención a dos pacientes.

Ramos Delgado insistió en el interés que tienen para atender los casos de Covid-19, aun con sus limitaciones, por lo que recordó que cuentan con dos áreas para hospitalización, la primera consta de 20 camas para casos confirmados y la segunda con 5 para los que aún no forman parte de la lista de positivos.

Cada espacio es sanitizado bajo protocolos estrictos estrictos y solo atiende personal capacitado. "Tenemos profesionales de la salud que brindan atención integral, guardias las 24 horas, los espacios de hospitalización incluso pueden ser mayores conforme a la necesidad, nos coordinamos con hospitales públicos y privados, queremos ayudar".