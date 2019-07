Ofrecen a carretoneros empleos o desaparecer

La alcalde, Maki Esther Ortiz Domínguez señaló que este programa tiene como objetivo apoyar a los carretoneros a mejorar su calidad de vida, a través de vacantes en diversas industrias, entre ellas la maquiladora.

"Los carretoneros no pueden estar con los caballos, los que quieran migrar a un auto o algo similar lo pueden hacer, pero el resto puede acudir a las empresas, tenemos muchas opciones para ellos para que busquen una opción de vida donde no exista el maltrato animal, esto ya no se va a permitir".

Resalto´ que en el proceso de transición, se continúan con las reuniones para invitar al gremio a un nuevo empleo. Por el momento se desconoce cuántos han acudido a inscribirse a estos procesos.

El modelo motorizado busca que los carretoneros jalen el contenedor con basura a trave´s de una unidad motriz,desde bicicleta,motocicleta,carro, camioneta, que se capaciten en el manejo de residuos,que se inscriban a un padrón y que se limiten a circulan en vi´as especificas.

Desde el pasado 1 de marzo, el proceso arrancó en su fase informativa y de apercibimientos verbales, obligando a los carretoneros a colocar un pañal a los caballos y una lona para cubrir la basura.

"Ahorita se están realizando visitas, el secretario de economía ha estado muy al pendiente de ellos, con las platicas informativas para ofrecer una alternativa en el caso de que no se quieran cambiar, los que si, no necesitan buscar otro empleo, por que lo tendrán, solo que en una nueva fase"