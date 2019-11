Ofrece una consulta previa pero presume aval para el Tren Maya

Ciudad de México.

Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció realizar una consulta previa a la construcción del Tren Maya, el Gobierno federal ya informó a los inversionistas que cuenta con la anuencia del 98 por ciento de los núcleos agrarios ubicados en la ruta para realizar los estudios necesarios.

De acuerdo con un documento presentado el pasado jueves a empresarios interesados en las licitaciones, incluso se tiene calendarizado el lanzamiento de las pre-bases, la convocatoria, el inicio y la terminación de obra para cada uno de los siete tramos, contemplados en tres fases y que prevé terminar la obra en 2022.

Ayer, en conferencia, el Mandatario formalizó su propuesta para realizar una consulta ciudadana con los pobladores de la zona y construir la obra en caso de que den su aprobación.

También alertó sobre el riesgo de presiones de "intereses mezquinos", como los que retrasaron la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

"Antes de lanzar la convocatoria, la licitación para la construcción de esta obra, se va a llevar a cabo una consulta en toda la región, porque queremos hacer las cosas en el marco de la legalidad, con democracia, aplicar el principio del presidente Juárez: 'nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho'", expresó.

"Y como hay intereses creados, lo vimos en el caso del aeropuerto, 140 amparos, porque no querían que se construyera el nuevo aeropuerto, no queremos que esto suceda también en el caso del Tren Maya, no queremos mezquindades, porque si no, no terminaríamos la obra en el sexenio si hay sabotaje legal".

Según el documento, las pre-bases deberán estas listas en el cuarto trimestre de este año, con la intención de que las convocatorias y el inicio de las obras se concreten en 2020, salvo el caso del tramo de selva Bacalar-Escárcega, que podría arrancar hasta el 2021.