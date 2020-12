Ofrece recital online

Liam Gallagher iluminó la noche de Londres, y del universo digital, con su recital de anoche.

El reconocido frontman de Oasis y Beady Eye, ofreció su poderosa dotación de brit pop con repertorio de su faceta solista y con las bandas a las que ha pertenecido en su primer recital digital, Down by the River.

EN BOTE

En un bote industrial, y con el Río Támesis de fondo, y acompañado de sus músicos, coristas e ingenieros técnicos, el inglés se dejó llevar por su emoción de retornar a los escenarios luego de una ausencia de casi un año de ellos.

Como parte del concepto Irrepetible fue transmitido por Ticketmaster Live en México, y duró una hora con diez minutos. Nada más. Cantó de corrido, dijo pocas cosas y todos celebraron el éxito del show por su impacto internacional.

AGRADECIDO

"Gracias a todos, ha sido sensacional", expresó, así gritando luego de dar la última nota de "All You´re Dreaming Of", su nuevo sencillo y su canción de temporada navideña. Y sí, le sumó el "feliz navidad.

Todo frío, pues la capital del Reino Unido ya registra temperaturas invernales, fue como se percibió el concierto emitido en México a través de la plataforma de Ticketmaster Live, bajo el concepto de Irrepetible y auspiciada por Ocesa.

Fueron 15 canciones en el programa, más una extra incluida en el encore: Hello, Columbia, Once y All Champagne Super Nova integraron el recital. No hubo aplausos, no hubo gritos, no hubo coros. Solo el inglés y su comitiva.

También incluyó Why Me? Why Not., Greedy Soul, Columbia y the River, siendo en esta última en la que contó con Gene, su hijo, como invitado en la guitarra. Liam Gallagher lo hizo, y fue el rey de la noche.