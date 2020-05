Ofrece presidente disculpa a médicos

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a los médicos, luego que ocho asociaciones de profesionales de la salud criticaran sus declaraciones de que antes los médicos únicamente buscaban enriquecerse, pues estaban a favor del mercantilismo.

"No, si lo entendieron así, ofrezco disculpas. Pero no fue eso, hablé, todo el tiempo lo hago, de cómo los médicos tienen una vocación humanista, imagínense, era médico Ernesto Che Guevara, médico el mejor presidente de América latina, Salvador Allende, cómo voy a hablar mal de los médicos, a mí me salvó la vida un grupo de médicos", manifestó en conferencia matutina este lunes.

"Es que todo lo están tergiversando, todo todo todo todo, por eso ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre".

Médicos neurólogos, cirujanos, urólogos, especialistas en medicina crítica, otorrinolaringólogos, entre otros especialistas agrupados en colegios, sociedades y asociaciones exigieron al Mandatario ofrecer una disculpa pública por esos comentarios que consideraron ofensivos.

El político tabasqueño afirmó que dijo que "algunos médicos" sólo buscaban enriquecerse.

"También es una realidad que se mercantilizó la medicina, es parte del modelo neoliberal, pues si se roban las medicinas, imagínense, uno de los negocios más jugosos en el pasado era el de la compra de las medicinas, no sólo eso, adulteraban los medicamentos", manifestó.

"Lo que dije es que había médicos que solo les interesaba eso, el dinero, como en todo".

Algunos médicos señalaron que las declaraciones del Presidente no abonaban positivamente en el ambiente que hay actualmente de violencia contra los médicos por el coronavirus.

"Sí abonan, cómo no van a abonar. Sirven para a los que lo hacen que les dé vergüenza, claro que no les gusta", expresó López Obrador.