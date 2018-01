Ofrece Obispo misa a periodistas

Cd. Victoria, Tam.

El obispo de la diócesis de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, ofreció una misa este 4 de enero en la catedral del Sagrado Corazón de Jesús en conmemoración del Día del Periodista a la cual acudieron decenas de representantes de diferentes medios de comunicación, locales, estatales y nacionales.

En su mensaje monseñor González Sánchez hizo un llamado a los trabajadores de la comunicación para informar con veracidad, así como para informar también sobre las cosas buenas que suceden en la sociedad, “tristemente es noticia lo malo, ustedes propagan, difunden, comunican las malas noticias porque así es la vida, no es culpa de ustedes así es la vida”.

“Qué interesante sería que todos los que ejercen la profesión de periodista, de reporteros, todos los que trabajan en los medios de comunicación de cualquier tipo pudieran hacer eso, nos hemos encontrado al señor”, agregó.

La misa fue celebrada en la catedral del Sagrado Corazón de Jesús, tras la cual el obispo, religiosos y párrocos de la localidad acompañaron a los reporteros y columnistas en un convivio en el salón parroquial en donde además invitó a los comunicadores a practicar la santidad, “aquel que no practica la santidad no es de Dios, tampoco es de Dios el que no ama a su hermano, esas personas que dicen que se encontraron con Dios hay que ver como tratan a sus hermanos”.

Finalmente el jerarca de la Iglesia Católica en el centro del estado reiteró el llamado para que los periodistas y demás comunicadores den a conocer también los valores de la sociedad además de la verdad, “casi nunca se publican cosas buenas, yo quiero invitarles, tal vez sea una propuesta muy alta”.