Ofrece Nueva York 100 dólares por aplicarse primera dosis de vacuna

Anteriormente tanto la ciudad como el estado de Nueva York habían ofrecido incentivos como boletos de lotería, pasajes del subterráneo y entradas a museos, competencias deportivas y otros eventos.

"Les agradecemos, les decimos que estamos muy contentos de que se hayan vacunado, por su propio bien, por el bien de su familia, por el bien de su comunidad, y les daremos 100 dólares para agradecerles por haber hecho lo correcto, y para incentivar a la gente", declaró el Alcalde.

Otras localidades, como el estado de Nuevo México y la ciudad de Gadsden en Alabama, también están ofreciendo 100 dólares a los primeros en vacunarse.

Otros están ofreciendo una versión limitada de ese mismo incentivo: Ohio ofrece pagar 100 dólares a los miembros de Medicaid que se vacunen y Virginia Occidental está ofreciendo 100 dólares en bonos de ahorro a las personas de entre 16 y 35 años de edad que se vacunen.

Los casos de coronavirus han estado en aumento en el estado de Nueva York, al igual que en otras entidades, debido sobre todo a la contagiosa variante delta. Los casos nuevos de la dolencia han aumentado en más de 400 por ciento desde inicios de junio.

En una conferencia telefónica con la organización asistencial Association for a Better New York, Cuomo anunció que las vacunas serán obligatorias para el personal que entra en contacto directo con la gente en los hospitales estatales. Dicho personal no tendrá la opción de no vacunarse y hacerse la prueba semanal. El estado de Nueva York administra hospitales en la ciudad de Nueva York, en Syracuse y en Long Island.

Cuomo apuntó que su gobierno todavía tiene que finiquitar algunos detalles con las organizaciones sindicales. Algunos gremios de empleados de la ciudad de Nueva York han objetado a la política de vacunas o pruebas. Los sindicatos no respondieron a pedidos de declaraciones.

Si bien las tasas de contagios en Nueva York son mucho menores comparado al invierno, la campaña de vacunaciones voluntarias se ha frenado, al igual que ocurre en otras partes de Estados Unidos.

El presidente Joe Biden está considerando la posibilidad de obligar a los empleados federales mostrar constancia de vacunación, o de contrario tener que someterse a pruebas y vestir la mascarilla. Muchos hospitales y asilos de ancianos en Estados Unidos ya están exigiendo a su personal que se pongan la vacuna.