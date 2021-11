Ofrece México en COP tequila, pero no cero emisiones

El miércoles por la noche, la delegación mexicana ofreció tequila y la rusa vodka si se logra terminar hoy, publicó The Washington Post. "Ofrecieron bebidas", dijo Kristi Klaas, una de las negociadoras del Gobierno de Estonia, y quien vio ese ofrecimiento como una señal de buena voluntad para alcanzar un acuerdo.

Lo que no ofreció México en la cumbre climática fue un objetivo de "cero-neto" emisiones. De acuerdo con el World Resources Institute, México fue el único país del G20 que no expresó algún intento de alcanzar esa meta que consiste en no sumar más emisiones de gases de efecto invernadero que las que se absorben. Nigeria, un país cuya economía depende en gran parte de su producción de petróleo y gas, se comprometió a la neutralidad de carbono para 2060.