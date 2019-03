Ofrece la Biblioteca un mes de amnistía

Edinburg, TX. - La biblioteca tendrá un "Mes de Amnistía" durante abril, una oportunidad para devolver materiales de la biblioteca que pudieran haber olvidado retornar inadvertidamente.

El mes de amnistía es una oportunidad de encontrar esos artículos de la biblioteca vencidos y devolverlos sin ninguna penalización, siempre y cuando aún estén en buenas condiciones.

Tenga en cuenta que las multas vencidas se perdonarán solo por los materiales de la biblioteca vencidos que se devuelven durante el mes de abril. Las multas existentes de los materiales vencidos devueltos previamente no se aplicarán. Además, las multas pendientes por materiales perdidos o dañados no se aplicarán. Sin embargo, si tiene una multa existente y no puede pagarla en su totalidad, entonces hable Gabriel Luna, supervisor de circulación de la Biblioteca Dustin M. Sekula al 956-383-6246.

Más que pensar en las multas y sanciones, se debe pensar en la responsabilidad que se tiene como usuario de la Biblioteca y evitar ser sancionado. Así, el usuario que devuelve su libro a tiempo no perderá tiempo ni dinero.

El Mes de Amnistía no es un evento anual, así que esta oportunidad para hacer una limpieza de primavera y devolver los artículos vencidos a la biblioteca es hoy.

Si no está seguro de tener algún artículo vencido, llame y le ayudarán a revisar su cuenta o puede verificar su cuenta en línea. Ingrese en el sitio web en www.edinburglibrary.us, haga clic en "Mi cuenta" e ingrese su número de identificación de usuario y PIN.