Ofrece ITAIT ayudar para la transparencia

Tampico, Tam.- Aunque el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT) presume colaborar con los municipios que requieren de apoyo para publicar su información, su titular, Rosalinda Salinas Treviño, rechazó revelar cuántos y cuáles requieren de esta ayuda.

"No hemos publicado cifras, porque un diagnóstico no es para publicar cifras, estamos todos los días dando asesoría a quien lo solicita, precisamente para no incurrir en una situación que traiga por consecuencia una denuncia", declaró en entrevista realizada en Tampico.

Sin revelar nombres, dijo que hay municipios donde ni siquiera cuenta con la red de internet.

"Hay municipios, incluso, que no les llega el internet, ¿cómo le pueden hacer? Hay por ejemplo comapitas muy pequeñas en donde no pueden tener su comité de transparencia, porque nos dicen ´nosotros somos dos gentes´", apuntó.

Pese a que reconoció que los 15 millones que reciben de presupuesto anual son insuficientes para realizar el trabajo del ITAIT y que se han hecho gestiones ante la Secretaría de Finanzas para que les libere recurso que les permita, al menos, contar con más personal, la funcionaria estatal se negó a proporcionar la cifra extra que necesitan.

"No quiero decir cifras, soy enemiga de decir cifras, soy más amiga de decirles que estamos haciendo todos los trámites correspondientes para poder tener lo que necesitamos nosotros para poder cumplir con las leyes", declaró.