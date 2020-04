Ofrece histórico concierto

En un concierto que previamente llamó histórico, Juanes revistió algunos de sus éxitos con el sonido de más de 60 músicos de la Orquesta Sinfónica de Bogotá con quienes se conectó en línea.

La transmisión, de casi 30 minutos, fue a través de su canal de YouTube, con una producción muy casera, pero también muy profesional porque la voz de Juanes se ensambló muy bien a los arreglos de orquesta.

MUY ACTIVO

El colombiano es quizás uno de los artistas más activos en esta cuarentena por el Covid-19, junto a Alejandro Sanz realizó el 15 de marzo La Gira Se Queda en Casa.

Fue parte del elenco que conformaron Paul McCartney, Rolling Stones, Elton John y Taylor Swift, el 18 de abril en el One World: Together At Home para recaudar fondos y combatir el coronavirus.

El de ayer fue otra más de las iniciativas del artista para acompañar a sus fans con su música durante el confinamiento.

GRAN SHOW

El show sinfónico, que llamó Volverte a Ver, inició con "A Dios Le Pido" y siguió con "Fíjate Bien".

"Tantas personas que se han sumado, esperando que de alguna forma se puedan distraer estos días de tanta dificultad, incoherencia, pero creo que desde el amor es donde nace esta semilla que puede cambiar el mundo", expresó el cantautor.

"Se han juntado tantos músicos a través de la tecnología para hacer este show, es algo muy hermoso. Imagínese la Filarmónica de Bogotá, mis músicos, yo, cada uno en su casa grabándose con su teléfono tratando de ensamblar la mejor calidad posible estas canciones, es hermoso y muy lleno de aprendizaje".

REPERTORIO

El breve repertorio incluyó además "Odio Por Amor" y "Volverte a Ver".

De su etapa con el grupo al que perteneció, Ekhymosis, el cantautor interpretó "La Tierra".

"Nada de esto habría sido posible si no hubiera sido con la unión, con sumar, sumar amor, luz propia de cada uno de todos los músicos que desde sus casas trabajaron con sus teléfonos y obviamente al director de la Filarmónica de Bogotá por haberse sumado e insistido para hacer esto tan hermoso", despidió Juanes el concierto Volverte a Ver.