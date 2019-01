Ofrece GB dinero para ayudar a los periódicos

Cuando Lucy Ashton renunció al diario The Sheffield Star en el 2009 para trabajar en relaciones públicas, ya había visto a otros reporteros saliendo del periódico al tiempo que caían la circulación y la publicidad, y supuso que nunca volvería a ver que se agregaran empleos.

Ella regresó hace poco bajo una nueva iniciativa para ayudar a las organizaciones noticiosas a cubrir a los Gobiernos locales. Cubrió una reunión del Ayuntamiento de Sheffield donde las mujeres en el concejo hablaron de cómo habían sido acosadas. "Eso no estaba en la agenda", dijo Ashton. "Sin una reportera presente, no nos hubiéramos enterado".



Para reactivar la cobertura de los Gobiernos locales, las empresas de noticias más pequeñas en Gran Bretaña pueden recibir una parte de la cuota de licencia de la BBC, el cobro anual que paga toda familia con un televisor y que sostiene a la BBC. El dinero, 8 millones de libras al año (unos 10.2 millones de dólares), es usado por periódicos y sitios noticiosos locales para pagar los sueldos de reporteros adicionales.



Las publicaciones en toda Gran Bretaña pueden hacer solicitud para los 144 puestos de reportero; hasta ahora alrededor del 90 por ciento ha sido llenado. Los reporteros, que son periodistas experimentados, reciben capacitación adicional de la BBC y perciben un sueldo anual mínimo de 22 mil libras cada uno.



La iniciativa Local News Partnership es un ejemplo de cómo el modelo de negocios para reportar las noticias locales se expande en maneras que habrían parecido inimaginables no hace mucho, incluyendo el financiamiento de grupos sin fines de lucro. Google anunció este año que gastaría 300 millones de dólares en apoyar el periodismo de calidad, y Facebook ha dado 6 millones de dólares a un proyecto noticioso en Gran Bretaña.



A cambio del financiamiento de la BBC, los periódicos no pueden usar los nuevos puestos como una oportunidad para reducir su personal, y los reporteros deben cubrir al Gobierno local. La BBC y docenas de organizaciones mediáticas pueden usar los artículos, creando una especie de agencia de noticias de acontecimientos locales.



Aun así, la presión financiera sobre las compañías noticiosas locales continúa creciendo en Gran Bretaña, donde 136 periódicos se cerraron entre el 2012 e inicios del 2018.



David Ionescu es director editorial de The Lincolnite, un sitio de noticias digitales que sirve al condado de Lincolnshire y que ha contratado a dos reporteros a través de la iniciativa. Comentó haber visto que el dinero para publicidad se gastaba cada vez más en plataformas como Google y Facebook en lugar de empresas editoras en línea locales. No está seguro de que se pueda hacer mucho más para mantener a raya a las compañías de tecnología.



"Las editoras que crean todo simplemente obtienen las sobras", dijo.