Ofrece embajador retorno a Honduras

Matamoros, Tam.- El embajador de Honduras en México continúa en la frontera de Matamoros, Tamaulipas, en donde ha tenido una serie de reuniones con el Instituto Nacional de Migración, autoridades municipales y grupos de migrantes hondureños, para saber las condiciones en las que viven y ofrecerles el retorno voluntario a Honduras vía aérea completamente gratuito.

Además de otro posible albergue cercano al Puente con mejores condiciones de las que actualmente viven, ya que serían casas de campaña estilo europeas que estarían completamente cerradas, para que no se vean afectados por las condiciones del clima.

Alden Rivera Montes, embajador de Honduras en México, refirió que también se ha instalado una oficina cercana al Puente Nuevo y al Instituto Nacional de Migración que estará ya de forma permanente en esta frontera para los trámites que requieran los migrantes hondureños.

Señaló en cuanto al traslado aéreo que deben juntarse grupos de 135 personas y que es un vuelo privado exclusivo para migrantes que será completamente gratuito, y solamente para las personas que así lo requieren.

Al momento de su salida de las oficinas de migración mexicana, el embajador hondureño fue interceptado por ciudadanos de su país que no fueron invitados a la reunión y quienes se quejaron, le pidieron ayuda para trámites de actas de nacimiento y le dijeron que la mayoría no tiene intenciones de regresar a Honduras porque tienen miedo.

"No creemos en lo que vienen a prometer porque si en nuestro país no nos ayudan, aquí menos, esperamos que ahora si cumplan y no sean solo promesas", le dijeron antes de acudir a su reunión con el presidente municipal.