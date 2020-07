Ofrece dueño regresar 200 mdd por planta chatarra.-AMLO

Cd. de México

Indicó que se busca recuperar el dinero desfalcado de las arcas públicas. "Lo más que se pueda. Ya hay un ofrecimiento de que por el sobreprecio que pagaron en la compra de la planta de fertilizantes, el nuevo dueño acepta devolver 200 millones de dólares y hay otras posibilidades de obtener recursos", dijo en conferencia mañanera.

"Ahora, el Secretario de Relaciones Exteriores está haciendo un trabajo para que se recupere el dinero que se llevan de México, porque se habla de que un ex Gobernador llego a tener no sé cuántas propiedades en Estados Unidos y se queda allá el bien o el dinero, entonces nosotros estamos ya viendo esto y vamos a solicitar también que haya extradiciones, que haya equidad, así como van para allá, que vengan y que también sean juzgados aquí en nuestro País". El ex director de Pemex tendrá hoy su audiencia inicial en la que será imputado de lavado de dinero, por la compra que hizo como director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de la planta chatarra de Agronitrogenados.

Esta causa penal contra Lozoya, la primera de dos que tiene pendientes con la justicia, corresponde a una orden de captura girada el 25 de mayo de 2019 por lavado de dinero, por supuestamente recibir un soborno de 3.5 millones de dólares de Altos Hornos de México (AHMSA) para que Pemex comprara a la acerera la planta chatarra de Agronitrogenados. Ubicada en el complejo de Pajaritos, Veracruz, esta planta fue comprada en 273 millones de dólares, precio que la nueva Administración federal sostiene que fue inflado hasta 10 veces más de su valor real.