Ofrece disculpas Matt Damon

Nueva York, Estados Unidos.- Matt Damon dijo que las críticas por sus declaraciones sobre la violencia sexual le ayudaron.

Hace unas semanas Damon dijo que hay diferentes niveles de conductas sexuales inapropiadas y que el castigo debería reflejar esto, declaración que fue criticada por varias personas, incluyendo su ex novia Minnie Driver.



Este martes, Damon dijo que desearía haber escuchado más antes de expresar su opinión y que no quiere "prolongar el dolor de nadie".



Señaló que lo lamenta y agregó que las respuestas a sus comentarios han sido "de mucha ayuda".



Damon dijo que apoya la organización Time's Up fundada por mujeres de Hollywood para combatir el acoso y el abuso sexual.