Ofrece consejos Trump a Boeing para su avión 737 Max

WASHINGTON.

El presidente Donald Trump ofreció el lunes algunos consejos no solicitados a Boeing, fabricante del problemático 737 Max.

Trump tuiteó que si él estuviera a cargo de Boeing, "ARREGLARÍA" el avión, agregaría algunas funciones adicionales, y le daría un nuevo nombre. Agregó: "Ningún producto ha sufrido como éste".

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know?