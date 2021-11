Ofrece Biden trato de iguales a AMLO

"Siempre dije que no iba a ser la política de buenos vecinos sino la política de iguales. Y en realidad, señor Presidente, ya no usamos expresiones como nuestros amigos del sur, sino que estamos hablando de nuestros pares, nuestros países están en pie de igualdad y eso es lo que me gusta", expresó.

"Y en realidad es una nueva relación, una relación emergente que se basa en respeto mutuo".

En la Oficina Oval de la Casa Blanca, López Obrador correspondió el mensaje y celebró la postura de Biden.

"Él quiere que el trato sea respetuoso y entre iguales. Me lo manifestó desde la primera vez que conversamos por teléfono, ya como Presidente de Estados Unidos, me dijo de que no nos iban a ver como el patio trasero, cosa que agradecemos, porque de esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y de soberanía", manifestó.

"Agradecemos mucho ese trato respetuoso y vamos a ayudar, vamos a participar para la integración económica de América del Norte y de todo el continente, fortalecer nuestra región ante el avance de otras regiones en el mundo, integración económica con respeto a nuestra soberanía".

MIGRANTES

López Obrador cumplió con lo anunciado la semana pasada en Nueva York, donde adelantó que expresaría su respaldo al plan de Biden para regularizar a 11 millones de migrantes.

"Deseamos que lo apoye el Congreso, los legisladores del Partido Demócrata como el Partido Republicano. (La reforma) beneficiará a millones de mexicanos que viven honradamente en Estados Unidos. Es una iniciativa con dimensión social y para hacer justicia", elogió.