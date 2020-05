Ofrece ayuda en lugares olvidados

Oprah Winfrey está donando dinero a las ciudades donde ha vivido a través de su fondo de alivio para el coronavirus de 12 millones de dólares.

La magnate de los medios de comunicación anunció el miércoles que la Oprah Winfrey Charitable Foundation destinará fondos a organizaciones dedicadas a ayudar a comunidades desatendidas en Chicago; Baltimore; Nashville, Tennessee; Milwaukee; y Kosciusko, Mississippi, donde nació.

"La razón por la cual estoy hablando de esto es porque va a ser necesario que la gente con recursos se manifieste", dijo Winfrey en una entrevista con The Associated Press. "Quiero decir, esto no va a pasar. Aun cuando el virus se haya ido, la devastación que dejará el hecho de que la gente no haya podido trabajar por meses, que estaba subsistiendo sueldo a sueldo y haya usado todos sus ahorros — la gente va a estar necesitada. Así que miren en su propio vecindario, en su propio patio trasero, para ver cómo pueden ayudar y dónde su servicio es más esencial. Ese es el verdadero trabajo esencial, pienso yo, para la gente con recursos".

Tras hablar con la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot y otros líderes, Winfrey decidió donar 5 millones de dólares a Live Healthy Chicago, que provee apoyo inmediato a personas mayores y residentes de alto riesgo afectados por el coronavirus.

En Nashville, donde Winfrey vivió con su padre y comenzó su carrera en los medios, está donando 2 millones de dólares a NashvilleNurtures, una colaboración con la Iglesia Bautista Mount Zion y la Universidad Estatal de Tennessee, su alma mater. El grupo planea alimentar a 10.000 familias en la ciudad y sus alrededores.