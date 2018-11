Ofrece AMLO perdón a corruptos sin procesos judiciales

CIUDAD DE MÉXICO.

"Sí, es un perdón, es un perdón, así. Eso es lo que se está planteando, decirle al pueblo de México: punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda de corrupción e impunidad, que se acabe la política antipopular, entreguista y que comencemos una etapa nueva y que ya inicie una nueva historia", afirmó.

En entrevista a medios tras llevar una ofrenda floral a Francisco I Madero y José María Pino Suárez a espaldas de Lecumberri, López Obrador detalló que su plan es que hacía adelante de su gobierno "no haya perdón para ningún corrupto".

"Que ya no se perdone a nadie y que se pueda juzgar al presidente si es corrupto, a sus funcionarios, a sus familiares y que se destierre la corrupción para siempre", dijo.

Esto luego de aclarar que todos los procesos judiciales que están en curso no se pueden detener, pues los Poderes Judicial y Legislativo son independientes.

"Yo no soy cacique, no aspiro a ser un dictador, yo soy demócrata. Entonces, no es darle la orden al poder Judicial o al poder Legislativo, que son independientes, de que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción, todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente lo tiene que resolver", explicó.

El presidente electo expresó que en su gobierno no apostarán a la persecución.

"Lo que he venido diciendo es que no es mi fuerte la venganza y que no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos. Sí se operará por eso, si somos honestos, tendríamos que empezar por los de arriba y no solo los de ahora, sino tiempo atrás", indicó.

Expuso que la crisis en México no es del mes pasado, ni de este sexenio, pues se habla de un periodo como lo fue el porfiriato, de 36 años, que está imponiéndose la política neoliberal.