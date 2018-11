Ofrece AMLO perdón a corruptos sin procesos

Ciudad de México

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que perdonará a corruptos que no tengan iniciados procesos judiciales, ya que su gobierno no verá bien empantanarse al estar persiguiendo presuntos corruptos.

"Sí, es un perdón, es un perdón, así. Eso es lo que se está planteando, decirle al pueblo de México: punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda de corrupción e impunidad, que se acabe la política antipopular, entreguista y que comencemos una etapa nueva y que ya inicie una nueva historia", afirmó.

En entrevista a medios tras llevar una ofrenda floral a Francisco I Madero y José María Pino Suárez a espaldas de Lecumberri, López Obrador detalló que su plan es que hacía adelante de su gobierno "no haya perdón para ningún corrupto".

"Que ya no se perdone a nadie y que se pueda juzgar al presidente si es corrupto, a sus funcionarios, a sus familiares y que se destierre la corrupción para siempre", dijo.

Esto luego de aclarar que todos los procesos judiciales que están en curso no se pueden detener, pues los Poderes Judicial y Legislativo son independientes.

"Yo no soy cacique, no aspiro a ser un dictador, yo soy demócrata. Entonces, no es darle la orden al poder Judicial o al poder Legislativo, que son independientes, de que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción, todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente lo tiene que resolver", explicó.

El presidente electo expresó que en su gobierno no apostarán a la persecución.

"Lo que he venido diciendo es que no es mi fuerte la venganza y que no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos. Sí se operará por eso, si somos honestos, tendríamos que empezar por los de arriba y no solo los de ahora, sino tiempo atrás", indicó.

Expuso que la crisis en México no es del mes pasado, ni de este sexenio, pues se habla de un periodo como lo fue el porfiriato, de 36 años, que está imponiéndose la política neoliberal.

MONREAL lE DA LA CONTRA

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que respetan las declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que otorgará perdón a los corruptos, pero aclaró que en la Cámara Alta trabajarán para combatir la corrupción.

"Nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo como Poder Legislativo, y vamos a intentar dar al país un marco jurídico que combata a la corrupción, la deshonestidad, el dinero público que se desvía para fines particulares, que combata el huachicoleo, delitos electorales, vamos a construir el marco jurídico para que nunca más se vuelva a saquear al país".

Aseguró que en lo personal no está de acuerdo con la expresión de "borrón y cuenta nueva", por lo que quien la hizo la debe pagar. "Pero yo no me meto en las decisiones del Ejecutivo y del Judicial", insistió.

Monreal Ávila recordó que sí hay denuncias por corrupción las autoridades federales y el Poder Judicial tiene que actuar independiente de la voluntad de un legislador o de la voluntad de un miembro del Ejecutivo.

Sobre el señalamiento de la senadora y presidenta del PRI que ellos no están de acuerdo con la "amnistía a los corruptos", Monreal les advirtió que no deben "cuquear al presidente, porque el presidente está muy sensible y no habrá suficientes espacios para poder someter a proceso a quienes han robado".