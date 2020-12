Ofrece AMLO eliminar el outsourcing en su gobierno

Ciudad de México.

La subcontratación, fórmula de empleo que ha sido criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es también utilizada por el gobierno que ahora se propone ofrecer empleos de base.

En el último día de conversaciones a puerta cerrada entre representantes del gobierno y de las cámaras y organismos empresariales, el mandatario fue insistente en que la subcontratación --coloquialmente llamada con el anglicismo outsourcing-- se ha utilizado para realizar fraudes fiscales y limitar los derechos de los trabajadores, una posición que ha mantenido desde el inicio de su administración y que por estos días pretende eliminar o regular a través de una serie de reformas.

El asunto del outsourcing utilizado en el gobierno fue planteado al mandatario en su conferencia de prensa, quien respondió:

"Vamos a establecer un mecanismo para que tengan sus bases, vamos a predicar con el ejemplo, como siempre lo hemos hecho, nada más que vamos a esperar a que se tenga completamente revisada la iniciativa y que se discutan, analice y en su caso se apruebe en el Congreso".

López Obrador ha cuestionado persistentemente el régimen de subcontratación, legalizado en la reforma laboral de 2012, porque hay empresas que no respetan derechos de los trabajadores, evitan pagar prestaciones de ley y ejecutan despidos masivos en diciembre para evitar el pago de aguinaldos y recontratan en enero.

La situación está presente en los servicios de recursos humanos que contratan diferentes dependencias y entidades gubernamentales, por lo que el presidente ofreció en el futuro próximo un esquema de basificación, recordando que durante su administración se han basificado ya 400 mil maestros y se está en proceso de hacer lo mismo con 80 mil trabajadores de la salud.

La semana pasada, luego de sostener un encuentro con representantes del sector privado, el presidente anunció que mantendrían una conversación para resolver en torno a dos posturas, es decir, entre la eliminación del mecanismo de contratación conforme a su propuesta de reforma, o encontrar un punto medio, entre eso y una regulación que evite los excesos, conforme a la propuesta del sector privado.

NO PREOCUPAN LAS SANCIONES

Esta mañana, en la conferencia de prensa presidencial, estuvo presente Carlos Salzar Lomelí, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que asistió a la presentación de un portafolio de obras de infraestructura.

Sobre el tema, el dirigente empresarial expuso que el organismo, que agrupa a diferentes cámaras y organismos del sector privado, está en contra de la ilegalidad en las prácticas de subcontratación y agregó:

"Las personas que cumplimos con la ley no nos preocupan las sanciones, al final el 99.99% de los mexicanos cumplimos con lo que nos corresponde y no amanecemos pensando en la sanción (por prácticas ilegales) creo que lo que tenemos que asegurar es qué detona una determinada sanción y una vez si alguien no cumple con la ley, somos los primeros en pedir que la persona sea castigada porque nos afecta a todos", dijo.

Esta noche, concluirá la conversación con representantes de los organismos empresariales con el gobierno, en un encuentro que el presidente López Obrador informó, presidirá personalmente, con lo que se podrá saber si la iniciativa de reformas en relación a la subcontratación procederá como lo planteaba el presidente, o bien, será reformulada con las posiciones del sector privado.