Ofrece AMLO democracia para el STPRM

Paraíso, Tabasco, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró a los trabajadores de Pemex que en su sindicato ya no habrá dirigentes apoyados por el Gobierno.

Sin mencionar al priista Carlos Romero Deschamps, que ha dirigido desde hace casi dos décadas el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el Mandatario ofreció a los agremiados garantías para que su líder sea designado mediante elecciones libres y secretas.

"Ya se van a terminar los problemas en el sindicato, porque va a haber democracia sindical. Ya no van a haber sindicatos apoyados, respaldados, por el gobierno. Ahora, los líderes van a ser nombrados en elecciones democráticas por los trabajadores. Voto libre y secreto", planteó.

En un evento en el que estuvo Octavio Romero, nuevo director de Pemex, aseguró que su Gobierno no impulsará a ningún dirigente en el STPRM.

"Algunos que todavía no le entienden a esto, que no se adaptan a los nuevos tiempos, me dicen: ¿y cuál va a ser la línea? La línea es que no hay línea. Van a ser los trabajadores los que van a decidir. Va a haber democracia sindical", subrayó.