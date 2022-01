Ofrece AMLO ayuda para destrabar venta de Banamex

"Nosotros vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex, nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito que no se bloquee, no se demore, que no haya prácticas dilatorias. Vamos a estar al pendiente y de ser necesario vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial", planteó.

"Hay estos litigios que tienen que ver con Oceanografía, que era una empresa predilecta durante los gobiernos de Fox y Calderón, le entregaron muchos contratos de manera directa y tenían apoyos de Hacienda, hubo créditos, falsificación de facturas, corrupción en la cúpula, como era antes, a ver si no está en mi libro la salida, lo que recibieron Oceanografía de contratos con Fox y Calderón. Estamos saliendo del pantano, del fango de la política neoliberal o de pillaje".

Después, López Obrador se soltó contando extravagancias y lujos de Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, entre ellos su gusto por comprar y regalar relojes caros. Retomó lo publicado en uno de sus libros para acusar que Yáñez compró para regalar 100 relojes para festejar el 40 aniversario de Oceanografía.

"El dueño de Oceanografía regalaba relojes de un millón de dólares, un reloj, primo hermano, de un millón de dólares, más de 20 millones de pesos, un reloj, mandaba hacer series especiales, cuando los 200 años de la Independencia una serie conmemorativa a una fábrica de relojes de las más famosas, salía en revistas de artículos de lujo, cuando la frivolidad predominaba", lanzó.

"La Ciudad de México, capital de la República, era donde más se vendían artículos de lujo en el mundo, un derroche, era la élite de la extravagancia. Todo eso sucedía y ahora que se da está situación pues ahí vuelve con los jueces y la misma trampa, los mismos procedimientos, sin embargo ya no funciona eso y a nosotros nos importa mucho lo de la venta de Banamex".

El Presidente insistió en que Banamex se debe mexicanizar, que lo compren personas con solvencia económica y que se paguen los impuestos al Gobierno mexicano.

"Y pensamos que se puede llevar a cabo una compra venta ejemplar, de manera muy respetuosa, aunque son los del banco los que van a licitar, pero lo que tenga que ver con Hacienda, con la Comisión Bancaria y algunas recomendaciones de parte nuestra, nos gustaría por ejemplo que se mexicanizara, es decir, que los dueños fuesen socios mayoritarios mexicanos. Lo segundo es que los que compren tengan solvencia económica para respaldar a los clientes de Banamex, los actuales clientes y futuros, lo tercero es que no tengan adeudos fiscales con el SAT", indicó.