Ofrece a Conago llevar al gabinete

El Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado lo acompañen a la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se realizará el próximo miércoles en San Luis Potosí.

En una reunión virtual con gobernadores, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la idea es que los mandatarios estatales sientan el apoyo del Gobierno de la República y que se entable un diálogo sobre los temas de interés de las entidades.

"Quiero compartirles esta tarde, que el señor Presidente me ha instruido para invitar a todo el Gabinete Legal y Ampliado a la reunión de Conago; obviamente, no todos tendrán participación, solo tendrán participación algunos de ellos, muy pocos de ellos, pero me ha pedido que los invite a todos para acompañarlo", indicó.

La Conago la conforman los 32 mandatarios de las entidades federativas en tanto que el Gabinete Legal y Ampliado suma a 30 secretarios de Estado y titulares de distintos institutos y órganos.

El Gobernador de San Luis Potosí, el priista Juan Manuel Carreras, quien es el presidente en turno de la Conago, agradeció que López Obrador haya decidido asistir a la reunión, que se realizará el próximo 19 de agosto, con todo su gabinete, y adelantó que se tomarán las medidas sanitarias necesarias.

"Les quiero decir que, evidentemente ustedes van a comprender, se trata de una reunión grande, vamos a tratar de ser muy cuidadosos con los protocolos sanitarios, entendemos el momento en que la estamos llevando a cabo", señaló.

Carreras informó que, entre los temas que tienen previstos tratar durante la reunión están salud, economía, educación y fiscal.