Oficializan eliminar el pase automático

Ciudad de México

En medio de críticas del PAN y PRD, la Comisión Permanente realizó la declaratoria de la autonomía constitucional de la Fiscalía General, al eliminar el pase automático desde la Procuraduría General de la República.

Tras recibir la notificación del aval de 17 Congresos estatales, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, dijo que el siguiente paso será remitirlo al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

"A nombre de la Comisión Permanente me permito manifestar reconocimiento por la reforma aprobada que representa un paso significativo de los trabajos de las Cámaras del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de las entidades federativas", expuso.

"Su desempeño responsable permite alcanzar un avance de enorme trascendencia para la organización política del Estado mexicano. La Comisión Permanente seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislatura sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente".

En la sesión hubo reclamos de parte de perredistas y panistas, quienes acusaron que hay un pacto entre el PRI y Morena.

Advirtieron que habrá un retroceso, al señalar que se pretende imponer a un "Fiscal carnal".

La senadora del PRD, Angélica de la Peña, indicó que existe preocupación porque esta declaratoria se dio luego de la reunión entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el Mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador.

Ante legisladores, urgió a que previo al nombramiento se realice un diseño interinstitucional de la nueva Fiscalía.

"Sentimos y creemos que de lograrse este acuerdo suscrito con el Presidente Peña, no habremos podido eliminar la perniciosa pretensión de que exista un Fiscal carnal () no un Fiscal dotado de plena autonomía constitucional", agregó.

En tanto, la diputada panista Katia María Bolio acusó que esto será usado para perdonar a delincuentes.

"Se ha dicho hasta el cansancio y lo lamentamos de manera profunda quienes han atracado a este país gozarán de amnistía, gozarán de la indulgencia del próximo titular del Ejecutivo", señaló.

"La tarea no estará concluida en tanto no se revise el 102 constitucional como la legalidad exige y los ciudadanos también. No queremos un Fiscal a modo, queremos un Fiscal autónomo que responda a los grandes reclamos de justicia de los ciudadanos", refirió.

Al respecto, el coordinador del PRD en la Cámara alta, Luis Sánchez, aseguró que la imposición del Fiscal es un hecho.

"Es lamentable, pero es la realidad porque tienen los votos suficientes. Es Morena con sus partidos el PT y el PES, y me imagino que el PRI va a votar con ellos, entonces tienen suficiente para sacar esto", consideró.

"Mucho me temo que por más foros que hagan las ONGs, esas que estaban participando con nosotros, pues no van a lograr mucho, no van a lograr gran cosa porque ya es una decisión tomada".

En el Pleno se hizo mención de las 17 entidades que lo avalaron: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.