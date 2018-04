Oficialista Mario Abdo Benítez gana presidencia de Paragua

La victoria de Abdo Benítez fue considerada irreversible por Jaime Bestard, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), quien hice el anuncio cuando se contabilizó el 96 por ciento de las mesas electorales.



Después, con el 99.48 por ciento del escrutinio, Abdo Benítez logró el 46.44 por ciento de los votos, frente al 42.74 de Alegre, líder de la alianza opositora Ganar.



El escrutinio incluye a su candidato a la Vicepresidencia, el ex presidente de la Cámara de Diputados Hugo Velázquez, uno de los hombres fuertes del partido.



El Partido Colorado logró también el triunfo en la mayoría de los 17 departamentos de Paraguay, cuyas gobernaciones también estaban en disputa, entre ellos el de Central, que representa el 25 por ciento de los votos del país.



Tras conocerse el cómputo preliminar, el ex senador se trasladó a la sede de la Alianza Nacional Republicana (Partido Colorado), en el centro de Asunción, donde fue aclamado por centenares se seguidores en un ambiente de fiesta.



En su primer discurso como Presidente electo, hasta que en agosto asuma la Presidencia, Abdo Benítez se comprometió a construir un país en unidad y sin divisiones que entorpezcan su proyecto.



"Tenemos que construir un país con responsabilidad y seriedad, es lo que espera de nosotros el pueblo paraguayo", dijo el político.



Añadió que es el momento de renovar el compromiso hecho durante su campaña, este domigno, aseguró, se acabaron las divisiones estériles, el debate.

Abdo Benítez, acompañado por su esposa, por el Presidente paraguayo, Horacio Cartes, y por legisladores y dirigente del partido, recordó como un gran colorado a su padre, quien fue secretario privado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).



"No puedo dejar de recordar a mi padre, que fue un gran colorado", dijo "Marito", como es popularmente conocido.



Antes de que Abdo Benítez celebrara su victoria en la sede colorada, el candidato liberal Alegre compareció ante los medios en la residencia de un familiar en Lambaré, en el Gran Asunción, para anunciar que no se pronunciará sobre la victoria del conservador hasta que se conozcan los resultados definitivos.



"Valoramos los resultados del TREP (Transmisión de Resultados Electoral Preliminares) como lo que son, resultados preliminares", aseguró Alegre, acompañado de su candidato a la Vicepresidencia, Leonardo Rubin.



"Vamos a analizar sobre resultados definitivos, no preliminares", subrayó Alegre, quien es además presidente del Partido Liberal, el mayor de la Oposición.



Alegre hizo hincapié en la importancia de fiscalizar todas las actas electorales puesto que también queda por definirse la composición del nuevo Congreso (senadores y diputados).



Al respecto, la autoridad electoral señaló que los resultados preliminares de las dos cámaras legislativas comenzarán a computarse tras finalizar los presidenciales y departamentales, si bien no especificó cuándo se darán a conocer.



La autoridad electoral estimó en algo más del 60 por ciento la participación, del total de 4 millones 241 mil 507 electores que estaban habilitados para votar.