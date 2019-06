Oficial: se queda en Madrid

Madrid, España

El español Sergio Ramos, defensa central y capitán del Real Madrid, detuvo los rumores que lo colocaban fuera del club y aseguró que quiere quedarse y retirarse ahí.

"Yo soy madridista, me quiero retirar aquí, quiero pasar el resto de mi contrato, mirar al futuro, construirlo y dejar en el pasado la mala temporada que hemos vivido. El día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande y como creo que me lo merezco", destacó en conferencia de prensa.

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 tuvo una reunión privada con Florentino Pérez para solucionar algunas de sus inconformidades y sobre la oferta de China que tiene, no obstante, dijo que las cuestiones monetarias "son un tema menor".

Expresó su molestia a causa de los rumores que difundían su posible salida del conjunto "Merengue" o sobre una posible renovación de contrato y negó irse al futbol de China, así como su solicitud de la "carta de libertad" para salir de la escuadra.

"Mientras el alma y el cuerpo aguanten para defender este escudo al nivel que yo creo que lo debo de hacer, intentaré; no sé si serán dos, cuatro o seis años", agregó.

Como líder del equipo "blanco" se siente "querido y respaldado por los compañeros", ya que lo conocen y muchos nunca dudaron de que se quedaría, así como los aficionados.