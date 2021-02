Oficial de Ohio que mató a tiros a Andre Hill se declarará inocente

"En este caso, los ciudadanos del condado de Franklin, representados por los grandes jurados individuales, encontraron una causa probable para creer que el Sr. Coy cometió un crimen cuando mató a Andre Hill por disparos", dijo el fiscal general Dave Yost en una conferencia de prensa el miércoles por la noche. .

Añadió: "La verdad es la mejor amiga de la justicia, y el gran jurado aquí encontró la verdad. Andre Hill no debería estar muerto ".

Los cargos que enfrenta Coy, un miembro de la fuerza de 19 años, también incluyen no usar la cámara de su cuerpo y no decirle al otro oficial que creía que Hill representaba un peligro. Las imágenes de Bodycam de la confrontación muestran a Hill saliendo de un garaje sosteniendo un teléfono celular con su mano izquierda y su mano derecha no visible, antes de ser disparado por Coy. No se encontró ningún arma en el lugar.

Si bien la familia de Hill recibió con agrado la noticia de la acusación de Coy, los datos muestran y los expertos concluyen que Yost y el equipo de la fiscalía se enfrentarán a una dura batalla para asegurar una condena.

Solo el 46% de los casos de tiroteos policiales en servicio en los que se presentaron cargos de homicidio u homicidio involuntario durante los últimos 16 años terminaron en condenas, según datos compilados por Philip Stinson, profesor de justicia penal en Bowling Green State University en Ohio.

La tasa general de condenas por asesinato entre la población en general es de aproximadamente el 70%, según datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia de EE. UU.

El abogado de Coy, Mark Collins, ya ha señalado una posible defensa para su caso. El miércoles, dijo que Coy luchará contra los cargos basados en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que examina tales incidentes de uso de la fuerza a través de los ojos de un "oficial de policía razonable".

Collins agregó que su cliente ha cooperado plenamente con los investigadores hasta este momento y "creía honestamente que vio un revólver plateado en la mano derecha del individuo".