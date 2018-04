Oficial: Arsène Wenger deja el Arsenal a final de temporada

"Después de considerarlo y haberlo discutido con el club, he sentido que es el momento justo para apartarme a un lado al final de esta temporada", explicó el entrenador francés.



El galo señaló que está encantado por haber tenido el privilegio de servir al club durante tantos años.



"Quiero agradecer al cuerpo técnico, a los jugadores y a los directivos que hacen este equipo tan especial. Le pido a los aficionados que continúen apoyando al equipo para terminar esta temporada tan arriba como sea posible", añadió.



La salida de Wenger era un tema recurrente en las últimas temporadas, debido al estancamiento en los resultados del club londinense, que por segunda temporada consecutiva no se clasificará para la Champions League.



El final de su etapa al frente del Arsenal comenzó a sonar con más fuerza en los últimos meses, sobre todo, a raíz de la sonora derrota en la final de la EFL Cup a manos del Manchester City por 3-0 y a los malos resultados ligueros.



En estos momentos, el Arsenal es sexto en la clasificación, en puestos de Europa League, con 54 puntos, a 33 del líder, el City, y a 14 del Tottenham Hotspur, que marca las posiciones de Champions.



Wenger, de 68 años, aún puede despedirse del Emirates con un trofeo bajo el brazo, ya que se encuentra inmerso en la lucha por la Europa League, título que no ha conquistado.



En Semifinales, el Arsenal se medirá al Atlético de Madrid, con la ida en Londres y la vuelta en el Wanda Metropolitano, y esperaría en la Final al vencedor de la eliminatoria entre Olympique de Marsella y Salzburgo.



Entre la lista de posibles sustitutos, suena con fuerza el nombre del ex jugador del Arsenal, Patrick Viera, a quien Wenger, esta semana, no dudó en señalar al como un posible recambio.



"Tiene el potencial para tomar mi puesto algún día", dijo sobre el actual entrenador del New York FC.



El técnico francés, del cual no se sabe si continuará entrenando o si abandonará los banquillos definitivamente, finalizó el comunicado pidiendo a los aficionados que cuiden de los valores del club y prometió dar su amor y apoyo para siempre al equipo.



Wenger llegó a la disciplina del Arsenal en septiembre de 1996 en sustitución del destituido Bruce Rioch y conquistó, en los 22 años de carrera con los londinenses, tres títulos de la Premier League y siete FA Cup.



Además, en su palmarés con los Gunners aparecen siete Community Shield y una Final de Champions perdida ante el Barcelona en 2006, además de haber dirigido al Arsenal de los 'Invencibles' en la campaña 2003/2004, que finalizó la Liga sin una sola derrota.



En lo personal, el galo se hizo con el galardón de mejor entrenador de la Premier en 1998, 2002, 2004, además del premio a mejor técnico de la década, según la IFFHS, en 2010.