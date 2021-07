Ofende papel protagónico

Adrián Di Monte dio su opinión sobre Livia Brito, quien agredió al paparazzo Ernesto Zepeda el año pasado en Cancún.

TRAS INCIDENTE

El cubano se sintió ofendido porque su paisana hasta un protagónico obtuvo luego del incidente, pues ahora participa en la telenovela La Desalmada, de Televisa, en el horario estelar.

"Ya lo dijiste tú, alguien que deliberadamente hace algo así, aunque sea lo mínimo para dañar, o burlarse o para hacer daño por mínimo que sea a otra persona, ahí te das cuenta de la clase de persona que es.

"Siento que la violencia sólo debería ser reservada para casos de vida o muerte, para defenderte. Sí tuve una idea de lo que pasó, no la conozco en persona, pero no sé decirte cómo es como persona, no me consta, pero las acciones hablan por sí mismos", dijo en entrevista con Fórmula Espectacular.

SE NIEGA A PAGAR

El fotógrafo de Cancún no ha podido recuperar su equipo y ha estado trabajando con una cámara prestada; Livia se niega a pagarle y hasta lo contrademandó por violar su derecho a la privacidad.

Sin embargo, pese a que las acciones que tuvo la cubana son sensurables, éstas en opinión del actor le sirvieron para estelarizar un nuevo proyecto.

"Está muy mal lo que hizo, pero qué te digo, luego haces esas cosas y te dan un protagónico", agregó.

