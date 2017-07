Ocupación hotelera deja menos ingresos

Laredo, Tx.

Pese a la llegada de las tiendas outlet y la estabilidad mostrada por el peso frente al dólar, la ocupación hotelera en la ciudad sigue a la baja y en este año fiscal se han recaudado menos impuestos por uso de habitaciones.

Un reporte del gobierno municipal indicó que de octubre a mayo se han colectado 2 millones 480 mil 636 dólares en impuestos de hoteles y moteles, casi 50 mil dólares menos que en el mismo periodo, pero del año anterior para una caída del 1.2 por ciento.

De hecho, en seis de los ocho meses el municipio ha registrado una baja en la captación de estos ingresos comparado con el año pasado y sólo registró incremento en la recaudación en los meses de noviembre y mayo.

Cabe mencionar que en el presupuesto municipal se estimó una captación de 3 millones 791 mil dólares en este año fiscal y con los ingresos registrados hasta ahora hay un aumento de 81 mil 331 dólares.

En la comparación con el ciclo fiscal en cinco de los ocho meses compilados se registraron cifras positivas.

El año fiscal 2015-2016 Laredo registró ingresos por un monto de 3 millones 842 mil 712 dólares y se estima complicado que en este año se pueda alcanzar esta cifra.

Laredo tiene aproximadamente 42 hoteles para recibir a los visitantes y se cobra un impuesto del 7 por ciento por cada una de las casi 4 mil habitaciones que tienen entre todos. La ocupación en el año ha sido de casi un 60 por ciento.

Las autoridades municipales proyectaban mejores ingresos con la llegada del complejo de tiendas The Outlet Shoppes at Laredo pero hasta ahora su instalación no ha producido un aumento considerable de visitantes.

El gobierno de Laredo utiliza los fondos recaudados por el uso de hoteles y moteles para gastos de promoción de la ciudad.