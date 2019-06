Ocultará Twitter contenido controvertido

Nueva York, Estados Unidos.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, siempre camina por la cuerda floja en Twitter, publicando de manera rutinaria comentarios que podrían hacer que una persona menos conocida sea suspendida o no pueda ingresar a su cuenta por romper las pautas para los usuarios de la red social.

Twitter nunca ha suspendido a Trump, pese a que suele tuitear insultos a sus rivales políticos y a los medios de comunicación.



Cuando el Presidente tuiteó en septiembre de 2017 una amenaza no tan solapada contra el dictador norcoreano, Kim Jong Un, la compañía explicó en ese momento que ciertos tuits, presumiblemente los de Trump, son demasiado noticiosos para eliminarlos.



Este jueves, Twitter anunció un nuevo plan que pronto podría aplicarse al Mandatario: Ahora ocultará "contenido controvertido o comportamiento que pueda infringir nuestras reglas" con una etiqueta de advertencia que explica que el tuit está en contra de las pautas de la compañía, pero no es borrado por "interés público legítimo".



Los usuarios deberán hacer clic en la etiqueta si quieren ver la publicación, que también se eliminará de ciertas secciones de la aplicación. Twitter también señaló que su software intentará limitar la difusión de estos tuits en la red social.



Una vocera de la compañía aseguró que la nueva etiqueta no se implementó a raíz del comportamiento de un usuario particular, pero las restricciones sugieren lo contrario: La etiqueta solo se usará para cuentas verificadas que pertenezcan a funcionarios de gobierno o aquellos que postulen a cargos públicos con más de 100 mil seguidores.



"Por la naturaleza de sus cargos, estos líderes ejercen gran influencia y algunas veces dicen cosas que podrían considerarse polémicas o que invitan a debatir y discutir", escribió Twitter en una publicación de blog. "Una función esencial de nuestro servicio es brindar un lugar donde las personas puedan responder abierta y públicamente a sus líderes y responsabilizarlos".



Trump se ha quejado de Twitter en múltiples ocasiones durante los últimos meses y esta semana acusó que la compañía dificulta que la gente siga su cuenta, que tiene más de 61 millones de seguidores.



A medida que se vayan acercando las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos es posible que esta función se utilice más temprano que tarde.