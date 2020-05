Ocultan cifra real de muertes en la CDMX

Ciudad de México.

El influyente diario estadunidense The New York Times aseguró ayer que el gobierno de la ciudad oculta la cifra real de muertes por Covid-19.

En el reportaje, el rotativo establece que los decesos son tres veces más que los que reportan las autoridades del sector salud de la administración pública capitalina.

De acuerdo con versiones de funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum que no identifica, el NYT "las tensiones han llegado a un punto crítico en las últimas semanas", cuando Ciudad de México ha estado alertando repetidamente de las muertes al gobierno, con la esperanza de que se haga público el verdadero estrago del virus en la ciudad más grande de la nación y, por ende, en el país en general.

Pero eso, acota, no ha sucedido

"Los médicos de los abrumados hospitales de Ciudad de México dicen que se está ocultando al país la realidad de la epidemia", dice el reportaje.

En la Ciudad de México, funcionarios capitalinos han detectado una cifra que supera los 2 mil 500 muertos por el nuevo virus, frente a 700 oficialmente reportadas en el área a nivel federal.

"Funcionarios de Ciudad de México han tabulado bastante más de 2500 muertes por el virus y enfermedades respiratorias graves que los médicos sospechan que están relacionadas con la covid-19, según muestran los datos revisados por el Times.

"Sin embargo, el gobierno federal informa sobre unos 700 decesos en el área que incluye a Ciudad de México y los municipios de sus alrededores", dice el texto firmado por el reportero Azam Ahmed.

En el artículo, The New York Times sostuvo que, de acuerdo con tres fuentes, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, "comenzó a sospechar que los datos federales y los modelos sobre la epidemia eran defectuosos".

"Estas personas dijeron que ella ya había ordenado a su personal que llamara a cada hospital público en Ciudad de México para preguntar sobre todas las muertes relacionadas con la covid-19, confirmadas y sospechosas.

"En la última semana, esa gestión encontró que las muertes fueron tres veces más que las cifras reportadas por el gobierno federal", se lee en el reportaje.

El gobierno mexicano no respondió a preguntas de The New York Times sobre el mayor número de muertes en la Ciudad de México, dice el reportaje del medio norteamericano.

El diario añadió que "los desacuerdos han tenido lugar en gran parte tras bambalinas, ya que Sheinbaum...es reacia a avergonzar públicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, su aliado político cercano".

Bajo nivel de pruebas

En el reportaje, el periódico subrayó el bajo nivel de pruebas que han sido aplicadas en México para detectar casos positivos de covid-19.

"Solo 0.4 personas de cada mil en México se hacen la prueba del virus, de lejos la proporción más baja entre las decenas de naciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que promedian unas 23 pruebas por cada mil personas", dice el artículo.

Los datos recabados por las autoridades capitalinas y el bajo número de pruebas para identificar casos hacen que los cálculos federales sobre la gravedad de la pandemia no sean "confiables".

"Pero los datos de Ciudad de México ponen en duda la comprensión que tiene el gobierno federal de la crisis en el país.

"Con una cantidad tan limitada de pruebas y dudas sobre los modelos del gobierno, los expertos dicen que los cálculos federales de cuándo el país alcanzará su punto máximo, cuánto durará la epidemia y qué tan grave será el daño pueden no ser confiables.

"Esa desconexión ha dejado a ciudades y estados de todo el país luchando por satisfacer la demanda de equipos de protección y ventiladores. También ha minimizado la gravedad de la epidemia para millones de mexicanos, lo que les dificulta determinar cuán grave es la situación y cuán seriamente deben tomársela", dice la nota.

El gobierno mexicano aparentemente también ha "subregistrado" las muertes por el virus, sostiene el artículo.

"México parece estar subregistrando en gran medida las muertes sospechosas de coronavirus", se lee en el texto.

"Datos publicados por el gobierno federal el 7 de mayo muestran solo 245 muertes sospechosas en todo el país.

"La falta de información ha dejado a muchos mexicanos con la sensación de que su país ha evitado los terribles brotes que afectan a naciones como Estados Unidos, donde cerca de 1.2 millones de personas han sido infectadas y más de 70 mil personas han muerto, según los Centros para el Control de Enfermedades", sostiene el reporte.