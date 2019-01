Octavio Romero: Se restableció servicio en ducto Tuxpan-Azcapotzalco

Cd. de México.

El Gobierno federal informó que fue restablecido el ducto Tuxpan-Azcapotzalco y lleva más de tres días en operación.



En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de Pemex, Octavio Romero, aseguró que con esta medida se ayuda a satisfacer la demanda de combustible en la Ciudad de México.



El Mandatario comentó que este ducto, por el que se trasladan en promedio 170 mil barriles diarios, estaba tomado y se tuvo que intervenir.

"Desgraciadamente estamos importando la mayor parte de la gasolina que consumimos, de 800 mil barriles que consumimos, estamos importando 600 mil, la mayor parte de esa gasolina entra por el puerto de Tuxpan y se traslada a Azcapotzalco, porque aquí está el centro de consumo mayor de combustibles en el País, en todo lo que es la gran Ciudad de México", explicó López Obrador.

"Ese ducto estaba tomado, y por eso se tuvo que intervenir, se cerró y se estableció un sistema de vigilancia especial. No se puede cantar victoria pero teníamos un acto ilegal, de ruptura de ducto casi diario, sabotaje, hasta el viernes a las 11 de la noche, a partir de ahí ya no han podido rompernos el ducto y yo espero que desistan de esa acción de sabotaje".



El Jefe del Ejecutivo insistió en su llamado a los ciudadanos que viven por donde pasa ese ducto y donde pasan los demás para que apoyen a la autoridad en sus acciones contra el robo de combustible.



López Obrador mencionó que el operativo de vigilancia se ampliará a otros ductos del País.



"El operativo ha sido muy importante, no sólo se está cuidando este ducto sino que se están cuidando otros y la decisión es ampliar la vigilancia a todos los ductos. Estamos haciendo gran esfuerzo, estoy contando con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Marina, de la Policía Federal y vamos a vigilar todos los ductos, vamos a seguir ampliando la vigilancia".