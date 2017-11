Ochoa revela el motivo que lo orilló a salir del futbol mexicano

"Como portero mexicano, no tienes las mejores armas para encontrar un buen club en Europa. Tomo el ejemplo de España. Acabo de pasar tres años en Málaga y Granada, pero no se ganó al principio porque los clubes solamente pueden tener tres jugadores extracomunitarios. No tengo un pasaporte europeo y cuando un director deportivo o un entrenador solo puede llevar a tres extracomunitarios, le dan prioridad a un delantero y jugadores ofensivos", expresó para el diario de Bélgica Sport/Foot Magazine.

El arquero, quien salió de las fuerzas básicas del América, expresó su opinión sobre la gente que criticó su llegada a la Liga de Bélgica, pues confirma que son personas que no entienden su decisión y lo único que hacen es criticar sin fundamentos.

"Tenía algunas opciones este verano, cuando me hablaron de Standard. Desde mi llegada, todos los partidos del campeonato belga se transmiten en México. Y la gente está empezando a darse cuenta de que el nivel es bastante bueno. Pero tienes razón, muchos mexicanos aún no entienden mi elección y no dudan en criticarla. Nací en un país donde todos tienen una opinión sobre todo... A todos los mexicanos les gusta dar su opinión, su análisis. Pero para mí, hablar sin saberlo, nunca es bueno", continuó.

Ochoa también se dio tiempo para hablar del tema selección mexicana y comparó al Tricolor con la selección de Bélgica, próximo rival en un partido amistoso el 10 de noviembre.

"Está claro que después de la experiencia en Brasil y Francia, los jugadores belgas parecen estar cada vez más cerca de hacer algo grande. Cuando los ves en la eliminatoria, sabes que ganarán, pero tienen un poco el mismo problema que los mexicanos, tienen que esperar a demostrar en los torneos grandes y ahí pagan la falta de experiencia", sentenció.

En cuanto a la zona de la Concacaf, el guardameta dejó entrever una posible tendencia a favor de otras selecciones como El Salvador u Honduras, pues México siempre es el rival a vencer.

"En la zona de Concacaf a veces es complicado. Por ejemplo, tenemos que jugar en Honduras en un estadio repugnante, en un césped muy alto, a 35 grados, y cuando toca un árbitro de un país pequeño como El Salvador o Guatemala, hay la duda de que tenga tendencia a beneficiar a los pequeños porque México es tradicionalmente el equipo a vencer".

Ochoa expresó que en México ya no se sentía a gusto, debido a que ya no tenía privacidad y algo que le cansó fue que la prensa si no había nota, inventaba algo y fue lo que terminó por agotarlo.

"En México, se volvió muy pesado, no podía salir de mi casa, ir de compras, dar un paseo por la ciudad, ir a un restaurante. Me pedían fotos, autógrafos, y luego había paparazzis acampando frente a mi casa, me sentía vigilado todo el tiempo, ya no tenía más privacidad. La prensa del escándalo (rosa) buscaba historias e inventaba si no había nada. De verdad, fue agotador", finalizó.