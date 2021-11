Ocasionó príncipe Carlos ruptura real

El Príncipe Carlos fue aparentemente el miembro de la familia real británica quien comenzó las especulaciones sobre el tono de piel del primer descendiente de los Duques de Sussex, Enrique y Meghan Markle, de acuerdo con un nuevo libro que se publicará hoy.

Page Six reportó que un fragmento del texto Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan, del escritor Christopher Andersen, apunta a que los comentarios de Carlos fueron los que ocasionaron la ruptura entre los Sussex y la familia real.