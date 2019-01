Ocasiona incidente al pasarse la señal

El accidente se reportó a las autoridades viales alrededor de las 06:30 horas en el cruce del boulevard Hidalgo con avenida Israel frente a las instalaciones de Procuraduría General de la Republica, por automovilistas que transitaban por el sector señalando que dos vehículos deportivos se había impactado quedando unos proyectado contra unos locales y otro obstaculizando un carril de poniente a oriente.

Al sitio arribaron socorristas de Protección Civil trasladando a un nosocomio al automovilista de un carro Chevrolet Camaro modelo 1994, quien dijo llamarse Luis Alberto Franco Lozano, de 25 años de edad y a su hijo cinco años, quienes resultaron con lesiones de consideración tras el encontronazo.

El automovilista lesionado expreso a las autoridades viales que se encontraba en la unidad motriz en el carril de la izquierda de sentido de oriente a poniente del boulevard Hidalgo realizando un alto debido que tenia la roja del semáforo para dar vuelta a la izquierda para tomar la avenida Israel por lo que al cambio de luz avanzo pero el carro guindo transitaba a exceso de velocidad no realizo el alto al tener el rojo impactándolo en el lado de copiloto ocasionándole las lesiones a el y a su hijo.

El presunto conductor responsable se identifico como José Manuel Lara Ramírez, de 22 años de edad, habitante de la colonia Villa Florida Sector B, mismo se apreciaba en posible estado de ebriedad, el cual argumentaba a las autoridades que circulaba en el carro Mitsubishi Galant de poniente a oriente por el carril de la derecha del boulevard Hidalgo cuando se le atravesó el carro rojo chocando contra el terminando su trayectoria proyectándose contra unos locales comerciales.

Al ser cuestionado sobre la responsabilidad señalo que no recordaba el color de la luz de semáforo pero automovilista testigos del percance le indicaron que ellos realizaron el alto ya que le toco la luz roja que el no respecto por lo que finalmente acepto la responsabilidad señalando que no pudo detenerse al momento del cambio de luz de amarillo a rojo.